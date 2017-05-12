Посол РФ в Армении: Обстрел журналистов в Карабахе должен быть осужден

PanARMENIAN.Net - Чрезвычайный и Полномочный России в Армении Иван Волынкин прокомментировал обстрел азербайджанской стороной съемочной группы армянской телекомпании «Шант».

Инцидент произошел 10 мая в районе 18:00 (по ереванскому времени) на северном направлении линии соприкосновения в Карабахе. Съемочная группа готовила материал для очередного выпуска регулярной телепередачи «На позициях», когда попала под обстрел. В результате был ранен оператор Давид Атоян. Он прооперирован, его состояние стабильное.

«Когда попирается гуманитарное право, то я думаю не найдется ни один здравомыслящий человек, который бы не осудил это», — сказал Волынкин журналистам во время посещения Арташатского пограничного отряда, передает Sputnik-Армения.

Он отметил, что журналисты, медики и представители других мирных профессий не должны быть под огнем противоборствующих сторон.

20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.

16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.

«Это, конечно, очень неприятное событие и оно требует осуждения. Что касается ситуации на линии соприкосновения, то происходящие столкновения недопустимы в XXI веке», — сказал Волынкин.

Он отметил, что выработанные в Санкт-Петербурге и Вене предложения по укреплению безопасности в зоне карабахского конфлитка необходимо претворять в жизнь.