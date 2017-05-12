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Из банков России вывели 1 млрд рублей под залог бочек с водой

Из банков России вывели 1 млрд рублей под залог бочек с водой
12 мая 2017 - 13:46 AMT

PanARMENIAN.Net - МВД России задержало сотрудников трех коммерческих банков, которые выдавали заведомо невозвратные кредиты под залог бочек с водой.

Таким образом они вывели из банков перед отзывом лицензии около 1 млрд рублей. В документах было указано, что залог – это «дорогостоящее химическое сырье», передает Republic.ru.

В отношении четверых сотрудников банков завели дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, за 2016 год из России вывели 190 млрд рублей, что в 2.5 раза меньше, чем в 2015 году. ЦБ рассматривает возможность делиться банковской тайной с правоохранительными органам, чтобы помочь им расследовать дела о мошенничестве и выводе активов, рассказала она.

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Republic: Из российских банков вывели 1 млрд рублей под залог бочек с водой
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