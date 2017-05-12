В Алеппо сыграли массовую свадьбу: Расписались сразу 30 пар (видео)
12 мая 2017 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - В сирийском Алеппо, который уверенно возвращается к мирной жизни, впервые за последние 6 лет сыграли массовую свадьбу: расписались сразу 30 пар. Это военнослужащие сирийской армии и их избранницы.
Кортеж с мигалками и сопровождением из мотоциклистов проехал по главным улицам. Этот необычный поезд растянулся чуть ли не на пару кварталов, пишет 1tv.ru.
Свадьба в Сирии дело достаточно дорогое, поэтому поддержку молодым оказало правительство САР.Женихи прибыли на церемонию в увольнение прямо с передовой. Поэтому вместо костюмов — полевая форма. В цитадель (старинная крепость Алеппо) невест вносили на руках — это традиция. Девушки готовились особенно долго — роскошные платья шили своими силами по несколько месяцев. Праздновать будут почти неделю.
Массовую свадьбу уже назвали символом новой надежды и победы над терроризмом.
Ранее власти сирийского Алеппо начали большую операцию по возвращению беженцев из лагеря «Джибрин» в их родные деревни, недавно освобожденные от боевиков. Всего планируется расселить 12 тысяч человек в деревнях Бабири Фокани, Бабири Тахтами, Рыбжин Акра, Таль-Тутон и Хербет Слеп, расположенных вдоль реки Евфрат.
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