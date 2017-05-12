Тренер «Тоттенхэма» Почеттино признан лучшим тренером АПЛ в апреле
12 мая 2017 - 14:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Лучшим тренером апреля в чемпионате Англии признан наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.
45-летний аргентинский специалист первый раз в этом сезоне получает данную награду.
В марте «Тоттенхэм» под его руководством выиграли все 6 матчей, забив при этом 16 голов, передает Sport-express.ru.
В борьбе за это звание аргентинец обошел Марку Силву («Халл»), Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед»), Крейга Шекспира («Лестер») и Антонио Конте («Челси»).
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