Джеки Чан и Сталлоне сыграют вместе в новом фильме
12 мая 2017 - 15:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Известные американские актеры Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевике.
Режиссером киноленты, которая имеет все основания стать блокбастером, будет Скотт Вог, передает ТАСС со ссылкой на The Hollywood Reporter.
В кинопроекте под названием «Экс-Багдад» (Ex-Baghdad) Чану и Сталлоне отводятся главные роли. Фильм расскажет об истории двух бывших бойцов спецназа, сопровождающих в Багдаде группу гражданских лиц по «дороге смерти» до безопасной «Зеленой зоны».
Авторы будущей киноленты рассчитывают, что она привлечет повышенное внимание не только в США, но и в других странах, поскольку 63-летний Чан и 70-летний Сталлоне по-прежнему пользуются большой популярностью во всем мире.
Бюджет фильма составит $80 млн.
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