Джеки Чан и Сталлоне сыграют вместе в новом фильме

PanARMENIAN.Net - Известные американские актеры Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевике.

Режиссером киноленты, которая имеет все основания стать блокбастером, будет Скотт Вог, передает ТАСС со ссылкой на The Hollywood Reporter.

В кинопроекте под названием «Экс-Багдад» (Ex-Baghdad) Чану и Сталлоне отводятся главные роли. Фильм расскажет об истории двух бывших бойцов спецназа, сопровождающих в Багдаде группу гражданских лиц по «дороге смерти» до безопасной «Зеленой зоны».

Авторы будущей киноленты рассчитывают, что она привлечет повышенное внимание не только в США, но и в других странах, поскольку 63-летний Чан и 70-летний Сталлоне по-прежнему пользуются большой популярностью во всем мире.

Бюджет фильма составит $80 млн.