Силы самообороны сирийских курдов вывесили флаги России на границе с Турцией

PanARMENIAN.Net - Флаги Сирии и России вывесили в контролируемом силами самообороны сирийских курдов районе Африн провинции Алеппо, в непосредственной близости от границы с Турцией, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

По сведениям жителей приграничных турецких селений Акчабаглар и Демирышык, российские флаги размещены по периметру границы в разных точках района.

Местные источники сообщают, что курды вывесили флаги, чтобы обезопасить контролируемые ими районы и предотвратить вероятные удары со стороны отрядов сирийской оппозиции и вооруженных сил Турции.

Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Ранее стало известно, что президент США утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с ИГ, несмотря на возражения Турции.

В Пентагоне сообщили, что Вашингтон намерен предоставить курдам «ограниченную партию» оружия, необходимого для освобождения Ракки от боевиков.

Отмечается, что наряду с продолжающимся строительством модульной бетонной стены вдоль границы с Сирией турецкая армия усилила линию обороны на этом участке границы.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.