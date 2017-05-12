Силы самообороны сирийских курдов вывесили флаги России на границе с Турцией
12 мая 2017 - 15:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Флаги Сирии и России вывесили в контролируемом силами самообороны сирийских курдов районе Африн провинции Алеппо, в непосредственной близости от границы с Турцией, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.
По сведениям жителей приграничных турецких селений Акчабаглар и Демирышык, российские флаги размещены по периметру границы в разных точках района.
Местные источники сообщают, что курды вывесили флаги, чтобы обезопасить контролируемые ими районы и предотвратить вероятные удары со стороны отрядов сирийской оппозиции и вооруженных сил Турции.
Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Ранее стало известно, что президент США утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с ИГ, несмотря на возражения Турции.
В Пентагоне сообщили, что Вашингтон намерен предоставить курдам «ограниченную партию» оружия, необходимого для освобождения Ракки от боевиков.
Отмечается, что наряду с продолжающимся строительством модульной бетонной стены вдоль границы с Сирией турецкая армия усилила линию обороны на этом участке границы.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
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