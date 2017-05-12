Власти Калифорнии выделят $1 млн на строительство Армяно-американского музея

PanARMENIAN.Net - Сенатор от Калифорнии Энтони Портантино заявил, что губернатор штата Джерри Браун пересмотрел государственный бюджет Калифорнии и выделил $1 млн для театра Pasadena Playhouse и Армяно-американского музея в Глендейле.

«В то время, как другие сдались, я работал и выступал в пользу выделения средств на эти два похвальных проекта. Я очень рад и благодарен, что губернатор ответил на мои просьбы и восстановил финансирование двух выдающихся проектов в 25-ом Государственном сенатском округе Калифорнии»,- отметил Портанино, пишет Asbarez.

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун 27 июня утвердил бюджет 2016-2017 финансового года, из которого $1 млн будет выделен на строительство Армяно-американского музея в Глендейле. Главная цель Армянского музея — представить опыт американских армян, а также национальное и культурное многообразие США.

В здании музея будут действовать выставочные залы, учебные центры, маленький театр и аудитории. Музей площадью 1.7 гектаров будет окружен красивым садом.