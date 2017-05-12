В Лондоне украли новую рукопись Роулинг о Гарри Поттере
12 мая 2017 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В Лондоне украдена новая рукопись «Гарри Поттера» писательницы Джоан Роулинг. Текст рукописи состоит из 800 слов. Роулинг изложила все на двух сторонах небольшой почтовой открытки. Как пояснила сама писательница, рукопись завершается фразой: «Из приквела, над которым я не работаю, – но было весело!», передает dni.ru со ссылкой на Reuters
В написанном на почтовой открытке «приквеле» события развиваются за три года до рождения знаменитого волшебника Гарри Поттера.
Открытка исчезла во время ограбления писательницы в Бирмингеме. Полиция предположила, что злоумышленники и искали нечто подобное. Правоохранители официально предупредили поклонников, что в скором времени грабители могут попытаться выставить ценную рукопись на продажу. «Мы просим всех, кто увидит в продаже эту вещь, связаться с полицией», – заявили они.
Ранее Джоан Роулинг не раз говорила, что не собирается больше работать над книгами о вселенной Гарри Поттера. «Эта история подошла к концу», – заявляла писательница. Однако в 2016 году на сцене лондонского театра Palace состоялась премьера спектакля по пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя».
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