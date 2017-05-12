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Впервые в истории армянка возглавила крупнейший калифорнийский вуз

Впервые в истории армянка возглавила крупнейший калифорнийский вуз
12 мая 2017 - 17:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Ректором крупнейшего вуза Силиконовой долины, Университета Сан-Хосе в США, стала армянка Мэри Папазян.

Папазян — первая армянка на посту президента университета и третья женщина-руководитель в истории калифорнийского вуза, передает Massis Post.

Отмечается, что на церемонии вступления в должность присутствовал представитель западной епархии Армянской Апостольской церкви, протоиерей Датев Арутюнян.

Он сказал о ценности образования, как о самом мощном инструменте, обеспечивающем настоящее и будущее общества.

Арутюнян признал, что общественные работы Папазян доказывают, что в современном мире образовательные учреждения и общественная сфера должны работать рука об руку.

В свою очередь Мэри Папазян во время своей благодарственной речи рассказала о своих армянских корнях, пережитом предками Геноциде в Османской империи 1915 года. Она поделилась, что любовь к образованию была привита родителями, так как они придавали этому большое значение. Ее мать была преподавателем в армянской школе в Лос-Анжелеса.

Ранее сообщалось, что новым мэром города Глендейла в штате Калифорния (США) стал Вардан Карапетян. Члены городского совета Глендейла единогласно проголосовали за избрание своего коллеги Вардана Карапетяна на пост мэра города.

Ссылки по теме:
Massispost: Dr Mary Papazian Inaugurated as San Jose State University President
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