Впервые в истории армянка возглавила крупнейший калифорнийский вуз

PanARMENIAN.Net - Ректором крупнейшего вуза Силиконовой долины, Университета Сан-Хосе в США, стала армянка Мэри Папазян.

Папазян — первая армянка на посту президента университета и третья женщина-руководитель в истории калифорнийского вуза, передает Massis Post.

Отмечается, что на церемонии вступления в должность присутствовал представитель западной епархии Армянской Апостольской церкви, протоиерей Датев Арутюнян.

Он сказал о ценности образования, как о самом мощном инструменте, обеспечивающем настоящее и будущее общества.

Арутюнян признал, что общественные работы Папазян доказывают, что в современном мире образовательные учреждения и общественная сфера должны работать рука об руку.

В свою очередь Мэри Папазян во время своей благодарственной речи рассказала о своих армянских корнях, пережитом предками Геноциде в Османской империи 1915 года. Она поделилась, что любовь к образованию была привита родителями, так как они придавали этому большое значение. Ее мать была преподавателем в армянской школе в Лос-Анжелеса.

Ранее сообщалось, что новым мэром города Глендейла в штате Калифорния (США) стал Вардан Карапетян. Члены городского совета Глендейла единогласно проголосовали за избрание своего коллеги Вардана Карапетяна на пост мэра города.