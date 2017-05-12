Впервые в истории армянка возглавила крупнейший калифорнийский вуз
12 мая 2017 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Ректором крупнейшего вуза Силиконовой долины, Университета Сан-Хосе в США, стала армянка Мэри Папазян.
Папазян — первая армянка на посту президента университета и третья женщина-руководитель в истории калифорнийского вуза, передает Massis Post.
Отмечается, что на церемонии вступления в должность присутствовал представитель западной епархии Армянской Апостольской церкви, протоиерей Датев Арутюнян.
Он сказал о ценности образования, как о самом мощном инструменте, обеспечивающем настоящее и будущее общества.
Арутюнян признал, что общественные работы Папазян доказывают, что в современном мире образовательные учреждения и общественная сфера должны работать рука об руку.
В свою очередь Мэри Папазян во время своей благодарственной речи рассказала о своих армянских корнях, пережитом предками Геноциде в Османской империи 1915 года. Она поделилась, что любовь к образованию была привита родителями, так как они придавали этому большое значение. Ее мать была преподавателем в армянской школе в Лос-Анжелеса.
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