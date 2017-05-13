При авиаударе коалиции в Сирии погибли 5 человек
13 мая 2017 - 09:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате авиаудара ВВС международной коалиции во главе с США близ города Дэйр-эз-Зор в Сирии погибли пять мирных граждан, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Al Jazeera.
По предварительным данным, авиаудары наносились по предполагаемым позициям террористов в населенном пункте Эль-Курия, находящемся на востоке города. Министерство обороны США пока официально не подтверждало данные о гибели мирного населения.
В ночь на 6 мая в Сирии вступил в силу меморандум о зонах деэскалации. Документ был подписан участниками межсирийских переговоров — Россией, Ираном и Турцией — на встрече в Астане 4 мая.
На территории Сирии, согласно договоренности, созданы четыре зоны, в которых должны прекратиться боевые действия между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил привлечение США для наблюдения за зонами деэскалации в Сирии.
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