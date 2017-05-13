ВС Азербайджана применили минометы на линии соприкосновения с силами НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 12 на 13 мая и в ночь азербайджанская сторона произвела по армянским позициям 2300 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период ВС Азербайжана нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения порядка 90 раз. По армянским позициям было произведено более 2300 выстрелов из стрелкового оружия разного калибра.

В южном направлении азербайджанская сторона применила 60- и 82-миллиметровые минометы (2 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны Карабаха продолжают уверенно нести боевое дежурство.

В ночь с 12 на 13 мая и в ночь азербайджанская сторона произвела по армянским позициям 2300 выстрелов. В указанный период азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения порядка 90 раз. По армянским позициям было произведено более 2300 выстрелов из стрелкового оружия разного калибра. В южном направлении азербайджанская сторона применила 60- и 82-миллиметровые минометы (2 снаряда).