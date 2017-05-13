СМИ: Трамп рекомендовал России и Украине помириться

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп на состоявшихся раздельных встречах с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным рекомендовал Москве и Киеву нормализовать отношения. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Трамп посетовал, что СМИ освещают его работу на посту президента необъективно, упуская важные моменты.

«Я очень активный президент, я занимаюсь Китаем, Японией, Северной Кореей. Я занимаюсь всеми этими вопросами», - отметил он.

«На днях министр иностранных дел России приезжал, чтобы встретиться со мной, а сразу после этого прибыл министр иностранных дел Украины, они (СМИ – ред.) не сообщают об этом, - указал американский лидер. - Я сказал: «Ребята, вам надо заключить мир, вам нужен мир».

Президент США отметил, что американские СМИ большое внимание уделили приезду Лаврова, а визит Климкина замолчали.

«Они только и говорили про приезд российской стороны», - сказал Трамп.

Лавров прибыл в США 9 мая вечером. 10 мая он встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и Трампом. Климкин встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом, после чего состоялась короткая беседа украинского министра и Трампа.