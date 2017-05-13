13 мая в Ереване День тишины перед выборами в Совет старейшин

PanARMENIAN.Net - В Ереване 13 мая наступил день Тишины перед выборами в Совет старейшин.

В день тишины законом запрещается любая предвыборная агитация.

Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая. В них принимают участие: Республиканская партия Армении (РПА), партия «Страна абрикоса» и блок «ЕЛК» (Выход).

Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, а блок «ЕЛК» – оппозиционный депутат Никол Пашинян.

Сформировано 474 избирательных участка. За ходом выборов будут следить 5 138 наблюдателей, представляющих 17 местных общественных организаций.

Партии или блоки могли представить в ЦИК РА документы для регистрации с 30 марта по 9 апреля. Регистрация проходила с 9 по 14 апреля. Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана прошла с 21 апреля по 12 мая 2017 года.