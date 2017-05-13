13 мая в Ереване День тишины перед выборами в Совет старейшин
13 мая 2017 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 13 мая наступил день Тишины перед выборами в Совет старейшин.
В день тишины законом запрещается любая предвыборная агитация.
Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая. В них принимают участие: Республиканская партия Армении (РПА), партия «Страна абрикоса» и блок «ЕЛК» (Выход).
Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, а блок «ЕЛК» – оппозиционный депутат Никол Пашинян.
Сформировано 474 избирательных участка. За ходом выборов будут следить 5 138 наблюдателей, представляющих 17 местных общественных организаций.
Партии или блоки могли представить в ЦИК РА документы для регистрации с 30 марта по 9 апреля. Регистрация проходила с 9 по 14 апреля. Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана прошла с 21 апреля по 12 мая 2017 года.
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Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
Длина нового Zip Line составит 2680 м, высота - 200-300 м, продолжительность полета – 3 минуты, максимальная скорость – 120 км/ч.
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