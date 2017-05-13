Установленный в Карабахе крест - второй в Европе по величине

PanARMENIAN.Net - На одном из холмов у карабахского села Дашушен к 9 мая был установлен высокий светящийся крест - в память о погибших за освобождение и защиту Арцаха военнослужащих.

Крест, установленный в окрестностях Степанакерта, является вторым по величине в Европе, сообщает Artsakhpress.

По словам замминистра экономики Нагорно-Карабахской Республики Сергей Шахвердян, высота креста - 50 метров.

«Самый высокий крест установлен в македонской Скопье. Это монументальное сооружение «крест тысячелетия», который был возведен в 2002 году в честь двухтысячелетнего юбилея принятия македонцами христианства. Его высота - 67 метров», - отметил он.

Арцахский крест виден из разных уголков города, поскольку расположен на высотке, и особенно ясно виден ночью, когда на нем зажигаются огни.