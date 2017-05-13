КНДР готова к переговорам с США
13 мая 2017 - 13:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Пхеньян проведёт переговоры с Вашингтоном, если для этого сложатся необходимые условия. Об этом после встречи с американскими экспертами центра New America сообщила глава департамента по делам США в МИД КНДР Чхве Сон Хи.
Она подчеркнула, что страны «будут вести диалог при определённых условиях».
В настоящее время в акватории Японского моря продолжает курсировать авианосная ударная группа ВМС США, которую возглавляет атомный авианосец «Карл Винсон», передаетReuters.
Также, по различным данным, сейчас в районе Корейского полуострова могут находиться до шести американских ударных атомных подлодок, включая все три подлодки из состава 7-го оперативного флота США, которые патрулируют западную часть Тихого океана.
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