КНДР готова к переговорам с США

PanARMENIAN.Net - Пхеньян проведёт переговоры с Вашингтоном, если для этого сложатся необходимые условия. Об этом после встречи с американскими экспертами центра New America сообщила глава департамента по делам США в МИД КНДР Чхве Сон Хи.

Она подчеркнула, что страны «будут вести диалог при определённых условиях».

В настоящее время в акватории Японского моря продолжает курсировать авианосная ударная группа ВМС США, которую возглавляет атомный авианосец «Карл Винсон», передаетReuters.

Также, по различным данным, сейчас в районе Корейского полуострова могут находиться до шести американских ударных атомных подлодок, включая все три подлодки из состава 7-го оперативного флота США, которые патрулируют западную часть Тихого океана.