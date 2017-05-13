Международный банк Азербайджана заявил в Нью-Йорке о банкротстве

PanARMENIAN.Net - Международный банк Азербайджана, крупнейший кредитор в стране, подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке, чтобы получить помощь в реструктуризации долга в размере 3.3 миллиарда долларов.

Несмотря на вливания капитала, банку был нанесен серьезный ущерб из-за резкого снижения цен на нефть и последующих колебаний валютных курсов, передает Haqqin.az со ссылкой на Wall Street Journal.

12 стало известно, что крупнейший банк Азербайджана - Международный банк Азербайджан (МБА), оказавшийся на грани краха в результате дефицита в стране валюты и острого валютного кризиса, прекратил выплаты по внешнему долгу и начнет переговоры с кредиторами о реструктуризации.

МБА 10 мая пропустил платеж по основному долгу и процентам по кредиту на $100 млн, говорится в сообщении госбанка. Часть его долгов в иностранной валюте будет заменена на суверенные облигации Азербайджана, а предлагаемый план реструктуризации станет обязательным, если его одобрят кредиторы, на долю которых приходится две трети задолженности в денежном выражении.