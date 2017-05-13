Международный банк Азербайджана заявил в Нью-Йорке о банкротстве
13 мая 2017 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный банк Азербайджана, крупнейший кредитор в стране, подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке, чтобы получить помощь в реструктуризации долга в размере 3.3 миллиарда долларов.
Несмотря на вливания капитала, банку был нанесен серьезный ущерб из-за резкого снижения цен на нефть и последующих колебаний валютных курсов, передает Haqqin.az со ссылкой на Wall Street Journal.
12 стало известно, что крупнейший банк Азербайджана - Международный банк Азербайджан (МБА), оказавшийся на грани краха в результате дефицита в стране валюты и острого валютного кризиса, прекратил выплаты по внешнему долгу и начнет переговоры с кредиторами о реструктуризации.
МБА 10 мая пропустил платеж по основному долгу и процентам по кредиту на $100 млн, говорится в сообщении госбанка. Часть его долгов в иностранной валюте будет заменена на суверенные облигации Азербайджана, а предлагаемый план реструктуризации станет обязательным, если его одобрят кредиторы, на долю которых приходится две трети задолженности в денежном выражении.
Самое значимое
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Partner news
Последние новости
Зайцев показал специальную коллекцию для «Недели моды в Ереване» Уже после показа в беседе с журналистами Зайцев выразил удовлетворение и восторг по поводу мероприятия, отметив, что все прошло на высшем уровне
Швейцарский армянин «по зову сердца» помог вернуть евреям более $1 млрд Последний стал известен тем, что помог пережившим Холокост евреям вновь завладеть своими счетами в Швейцарских банках, которые были заморожены в конце 90-х годов 20 века.
Исполнявший Комитаса иранский музыкант включен в «черный список» Азербайджана В марте 2017 года в Азербайджане поднялась шумиха вокруг визита иранского музыканта в Арцах.
Команда КВН Карабаха отправилась в Москву для участия в четвертьфинале Арцахская команда КВН «Свадьба в горах» направилась в столицу России для участия в четвертьфинале Центральной лиги КВН Москвы и Подмосковья.