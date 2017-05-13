Концерт Black Star в Ереване: Как и почему Тимати не вышел на сцену

PanARMENIAN.Net - 12 мая в Ереване, в СКК им. К. Демирчяна, состоялся большой концерт музыкального лейбла Black Star в расширенном составе. В столицу Армении приехали известные российские исполнители Тимати, L'One, Мот и певица армянского происхождения Кристина Си (Кристина Саркисян). Концерт организовала компания Jet Set, которая в декабре 2015 года устроила первый концерт Тимати и L'One в Ереване.

Каждый из артистов приготовил отдельную программу для армянского зрителя. Концерт начался с небольшой задержкой по причине того, что были проданы все билеты, зрителей оказалось слишком много и на входе всех тщательно проверяли сотрудники службы охраны. В фойе и самом зрительном зале гостей развлекали диджеи.

Концерт начался с выступления Кристины Си. После выступления певица в беседе с PanARMENIAN.Net поделилась впечатлениями от концерта и выразила свое восхищение армянской публикой.

«Я так нервничала, мне очень понравилось. Так как я наполовину армянка, для меня это было очень волнительно, это как выступить дома, перед родными»,- отметила Кристина, добавив, что такое количество публики ее удивило.

«Это мой первый концерт перед таким количеством народа. Я никогда до этого не выступала сольно на таком большом концерте»,- отметила она.

В ходе выступления певица спела также на армянском: она исполнила песню армянской певицы Сильвы Акопян «Гишер э» («Ночь»).

«Я очень волновалась, очень тяжело было учить текст, так как я не знаю армянский, боялась ошибиться»,-сказала певица, добавив, что надеется еще приехать в Армению и даже с сольным концертом: «Надеюсь, меня еще раз пригласят».

После Кристины Си выступил L'One, которого 12-тысячный полный зал встретил восторженными криками, а одному из фанатов даже удалось пробиться на сцену и обнять певца. Третьим вышел Мот, его выступление также прошло успешно и без инцидентов.

После него ожидалось выступление Тимати, однако оно не состоялось. Артист не смог выступить по техническим причинам: фанаты из зала облили водой всю технику, в результате чего сгорела звуковая карта, от которой зависело выступление. В своем видеообращении к армянским зрителям Тимати заявил, что его выступление откладывается из-за технических неполадок.

«Вся аппаратура была залита водой. Из-за технических неполадок, сгоревшей саундкарты, к сожалению, мой концерт не смог состояться», - сказал Тимати в своем видеообращении на Инстаграм.

«Была облита дорогая звуковая карта, универсальная, так как все подключения идут через нее. Она была залита и сгорела. И было невозможно найти на месте карту и заменить ее, а починить было бы очень долго, об этом сказал и Тимати»,- подтвердил в беседе с нами основатель компании Jet Set Арман Алексанян, отметив, что артист не захотел обманывать публику и выступать под фонограмму, и было решено перенести концерт.

«Когда обнаружилась эта проблема, вышел ответственный за звуковую систему Black Star и объвил, что Тимати не сможет выступить по техническим причинам, после чего было задумано, что артист сам выйдет к зрителям и объявит о переносе концерта. Он сказал, что для него не проблема выйти к зрителям и объяснить ситуацию. Однако именно в тот момент сцену стали закидывать бутылками с водой, и стоявший за кулисами Тимати не смог выйти к зрителям, ему пришлось уйти обратно. Пострадала дорогостоящая техника. Нас закидали бутылками с водой, которые мы же до этого им раздали, очень некрасиво (зал был полным, концерт длился долго, в результате чего зрителей мучала жажда, и организаторы приняли решение раздать воду в бутылках - ред.)»,- сообщил Алексанян.

«Мы обещаем: концерт обязательно состоится в ближайшее время, как только у артиста появится свободный день в графике. Мы это уже обсуждаем, будем выбирать дату. Рекомендуем всем сохранить свои билеты. Если кто-то уже выкинул свои билеты, но они билеты были приобретены через сайты заказа билетов, то пусть не переживают, их данные сохранены, они могут позвонить и восстановить билеты. Есть также мысли сделать просто полностью бесплатный концерт. Скоро мы точно объявим о своем решении»,- заключил организатор концерта.

Это не первый раз, когда резиденты Black Star Inc. приезжают в Армению, первый концерт Тимати и L'One в Ереване состоялся в декабре 2015 года, организатором выступила та же компания. В тот раз билеты также были почти полностью распроданы, а сам ереванский концерт вошел в топ-10 лучших концертов лейбла за 2015 год.