Исполнявший Комитаса иранский музыкант включен в «черный список» Азербайджана
13 мая 2017 - 14:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Иранский музыкант флейтист Мейсам Годрат внесен в «черный список» МИД Азербайджана. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев, передает haqqin.az.
Отмечается, что иранский музыкант объявлен в Азербайджане нежелательным лицом в связи с посещением Нагорно-Карабахской Республики (Арцах, НКР).
В МИД Азербайджана также отметили, что некоторые детали поездки Годрата еще расследуются.
В марте 2017 года в Азербайджане поднялась шумиха вокруг визита иранского музыканта в Арцах.
«В первый раз я был здесь в качестве туриста, а на этот раз приехал с концертной программой по инициативе Арташеса», - сказал он, отметив, что выступает за углубление отношений между Ираном и Арцахом.
Годрат отметил, что во время своих концертов всегда исполняет произведения Комитаса.
«Таким образом, я вношу свой небольшой вклад в распространение и признание армянской культуры. Я всегда готов сотрудничать и часто выступать здесь с концертными программами», - сказал иранский музыкант.
Ранее сообщалось, что российские блогеры Антон Носик и Антон Меркуров, посетившие в марте 2017 года Арцах (Нагорно-Карабахскую Республиу, НКР), включены в обновленный «черный список» Азербайджана. В своем комментарии PanARMENIAN.Net Меркуров сказал, что включение в «черный список» было предсказуемо и ему это безразлично.
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