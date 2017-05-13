Ученые раскрыли главное условие гибели человечества от сверхновой
13 мая 2017 - 15:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые из Канзасского университета выяснили, что сверхновые, которые могут вспыхнуть в пределах 40-50 световых лет от Земли, приведут к массовому вымиранию на планете.
Сверхновые возникают, когда звезды резко увеличивают свою яркость — в сотни тысяч или миллионы раз. Обычно это явление происходит на финальном этапе жизни звезды, когда она взрывается, образуя нейтронную звезду или черную дыру. При этом выделяется огромное количество высокоэнергетического излучения, которое может преодолеть сотни световых лет и повлиять на живые организмы на Земле, передает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.
По мнению астрофизиков, космические лучи от сверхновых могут привести к массовому вымиранию. Однако на их интенсивность влияют несколько факторов: расстояние до взорвавшейся звезды и межзвездные магнитные поля.
Если излучение распространяется вдоль силовых линий последних, то его сила изменяется мало. Однако Солнечная система располагается в Местном пузыре — области пространства, где магнитное поле почти отсутствует.
По оценке ученых, чтобы сверхновая оказала слабое влияние на биосферу Земли, она должна находиться на расстоянии примерно 150 световых лет. Серьезное воздействие на климат планеты и живые организмы (у людей и животных увеличится заболеваемость раком), возможно в том случае, если эта дистанция будет на треть меньше.
Ближайшей звездой, которая в будущем станет сверхновой, является Бетельгейзе в созвездии Ориона. Она удалена от Земли на 600 световых лет.
Фото: NASA
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