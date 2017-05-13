Швейцарский армянин «по зову сердца» помог вернуть евреям более $1 млрд

PanARMENIAN.Net - Американское издание Press-Republican опубликовало статью, посвященную швейцарцу армянского происхождения Эммануэлю Чивиджяну. Последний стал известен тем, что помог пережившим Холокост евреям вновь завладеть своими счетами в Швейцарских банках, которые были заморожены в конце 90-х годов 20 века.

Именно тогда выяснилось, что деньги так и не были возвращены законным владельцам, что привело к большому скандалу и, в результате, к громкому судебному процессу. Общая сумма, с которой связывают имя Чивиджяна, достигает $1.24 миллиарда долларов США.

Отец Эммануэля Чивиджяна бежал в свое время от Геноцида армян в Османской империи и осел в Греции. В детстве Эммануэль попросил отца отдать его в один из швейцарских юношеских пансионатов, где и обосновался после окончания учебы. Через некоторое время Чивиджян перебрался в Бостон. С 90-х годов прошлого века Эммануэль Чивиджян занят тем, что лоббирует вопрос возврата денежных средств, вложенных евреями в швейцарские банки в первой половине ХХ века. С этой целью он организовал десятки встреч со швейцарскими банкирами, политиками, журналистами, публичными лицами, проводил пресс-конференции, устраивал потомкам вкладчиков интервью в местной и международной прессе и так далее. Усилиями Чивиджяна делу был дан ход.

«Никогда не относился к этому как к работе. Это зов сердца», — говорит о проделанном Чивиджян.

Чивиджян отмечает, что швейцарцы «морально пробудились» и осознали, что история вовсе не так радужна, как казалось.

«Очень хорошо, когда страна признает свое прошлое и меняет к нему свое отношение», - заключает он, передает Sputnik-Армения.

В 2015 году в Армении от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям была учрежденаПремия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity). В память о восьмилетнем Геноциде армян (1915-2023), премия будет вручаться ежегодно до 2023 года.

Первым лауреатом премии 24 апреля 2016 года в Еревана стала Маргерит Баранкитс из приюта «Дом Шалом» и больницы REMA в Бурунди. Ставшая свидетелем чудовищного убийства 72 соседей-хуту, которых она тщетно пыталась спасти от уничтожения, Маргерит, тутси по национальности, посвятила последние 20 лет свой жизни помощи детям и сиротам. В опустошаемой гражданской войной стране она предоставляет нуждающимся приют и поддержку. Маргерит спасла почти 30 000 детей, которым дала кров и образование, а в открытой ею больнице медицинскую помощь получили более 80 000 пациентов.

«Дети в Бразилии и Эфиопии, беженцы из Бурунди в Руанде теперь могут расти, развиваться и получать образование. Они окружены любовью и заботой благодаря щедрости премии «Аврора» – 2016», – сказала Баранкитс. «Деятельность финалистов 2017 года не может вызвать ничего, кроме восхищения. Эти люди олицетворяют дух принципа благодарности, воплощенной в действии: они дарят надежду столь многим нашим братьям и сестрам по всему миру. Их работа доказывает способность человечества любить».

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