Зайцев показал специальную коллекцию для «Недели моды в Ереване»
13 мая 2017 - 15:43 AMT
PanARMENIAN.Net - С 12 по 14 мая в столице Армении проходит «Неделя моды в Ереване» под названием Golden Lace (Золотое кружево).
Впервые Yerevan Fashion Week. Golden Lace прошла в Армении 24-26 октября 2014 года.
Ереванскую неделю моды открыл легендарный российский кутюрье Вячеслав Зайцев, который представил специально приготовленную по этому случаю коллекцию. В большой коллекции были представлены модели от-кутюр и прет-а-порте делюкс. Часть коллекции была с русскими народными элементами, в некоторых моделях проскальзывали французские нотки. Под конец сам кутюрье поднялся на сцену, но произнести слова благодарности ему помешали слезы радости и волнения.
Уже после показа в беседе с журналистами Зайцев выразил удовлетворение и восторг по поводу мероприятия, отметив, что все прошло на высшем уровне. Говоря о коллекции, он отметил, что это – импровизация: «Сначала была подобрана ткань, а потом уже пришло решение образа, все было основано на ткани. Я соединил коллекции «Золотой век» и «Импровизация».
В ходе показа российские модели, которых кутюрье привез с собой, и армянские дефилировали под музыку великого шансонье Шарля Азнавура.
«Я очень люблю Азнавура, я всегда использую его музыку во время своих показов. Всегда плачу под его музыку»,- признался Зайцев, отметив, что у шансонье «дивный, трогательный голос».
Говоря об армянских моделях, с которыми ему довелось поработать в рамках показа, кутюрье отметил: «Замечательные девушки, прекрасные модели, я удивлен. Поработал с ними, сказал, что нужно делать, и они прекрасно все сделали».
После Зайцева свои коллекции представили армянские дизайнеры Геворг Шадоян и Лиана Саркисян.
На мероприятии присутстовала первая леди Армении Рита Саргсян, а также множество известных гостей.
Ереванская неделя моды проходит в экспо-центре «Меридиан». 13-14 мая свои коллекции представят дизайнеры-модельеры из Армении, России, Франции и Ливана: бренд Hayari, Нарине Арутюнян, Светлана Евстигнеева, Анаит Мовсисян, Светлана Акопян, Варант Ламалин. Кроме модных коллекций, представлены также ювелирные изделия различных брендов.
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