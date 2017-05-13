Зайцев показал специальную коллекцию для «Недели моды в Ереване»

PanARMENIAN.Net - С 12 по 14 мая в столице Армении проходит «Неделя моды в Ереване» под названием Golden Lace (Золотое кружево).

Впервые Yerevan Fashion Week. Golden Lace прошла в Армении 24-26 октября 2014 года.

Ереванскую неделю моды открыл легендарный российский кутюрье Вячеслав Зайцев, который представил специально приготовленную по этому случаю коллекцию. В большой коллекции были представлены модели от-кутюр и прет-а-порте делюкс. Часть коллекции была с русскими народными элементами, в некоторых моделях проскальзывали французские нотки. Под конец сам кутюрье поднялся на сцену, но произнести слова благодарности ему помешали слезы радости и волнения.

Уже после показа в беседе с журналистами Зайцев выразил удовлетворение и восторг по поводу мероприятия, отметив, что все прошло на высшем уровне. Говоря о коллекции, он отметил, что это – импровизация: «Сначала была подобрана ткань, а потом уже пришло решение образа, все было основано на ткани. Я соединил коллекции «Золотой век» и «Импровизация».

В ходе показа российские модели, которых кутюрье привез с собой, и армянские дефилировали под музыку великого шансонье Шарля Азнавура.

«Я очень люблю Азнавура, я всегда использую его музыку во время своих показов. Всегда плачу под его музыку»,- признался Зайцев, отметив, что у шансонье «дивный, трогательный голос».

Говоря об армянских моделях, с которыми ему довелось поработать в рамках показа, кутюрье отметил: «Замечательные девушки, прекрасные модели, я удивлен. Поработал с ними, сказал, что нужно делать, и они прекрасно все сделали».

После Зайцева свои коллекции представили армянские дизайнеры Геворг Шадоян и Лиана Саркисян.

На мероприятии присутстовала первая леди Армении Рита Саргсян, а также множество известных гостей.

Ереванская неделя моды проходит в экспо-центре «Меридиан». 13-14 мая свои коллекции представят дизайнеры-модельеры из Армении, России, Франции и Ливана: бренд Hayari, Нарине Арутюнян, Светлана Евстигнеева, Анаит Мовсисян, Светлана Акопян, Варант Ламалин. Кроме модных коллекций, представлены также ювелирные изделия различных брендов.