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В Египте нашли гробницы фараонов Среднего царства

В Египте нашли гробницы фараонов Среднего царства
13 мая 2017 - 16:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани официально объявил о новом археологическом открытии - гробницы-катакомбы периода фараонов Среднего царства, которая была обнаружена группой ученых Каирского университета в провинции Эль-Минья.

По словам министра, эта гробница – «первое в своем роде массовое захоронение высокопоставленных лиц эпохи фараонов Среднего царства (2040-1783 годы до нашей эры), открытое на территории страны».

Он высказал мнение, что находка в провинции Эль-Минья «послужит развитию туристической отрасли и привлечению в Египет новых гостей из-за рубежа».

«Памятники истории и археологические достопримечательности являются «мягкой силой» Египта, которая привлекает в страну миллионы любознательных путешественников», - отметил аль- Анани, передает ТАСС.

Как рассказал руководитель группы археологов Каирского университета профессор Салах аль-Хоули, только на первой стадии раскопок в гробнице обнаружено 28 мумий, большинство из которых находится в хорошем состоянии. Аль-Хоули пояснил, что специалисты до сих пор провели работы лишь в небольшой части гробницы, а то, что удалось обнаружить до сегодняшнего дня, «составляет не более 10% содержимого всех залов и комнат, из которых состоит захоронение».

Как ранее сообщил ректор Каирского университета Габер Насер, экспедиция крупнейшего египетского вуза обнаружила в провинции Эль-Минья гробницу-катакомбу времен Древнего Египта, состоящую из нескольких подземных залов, коридоров, потайных комнат и отсеков.

По словам ректора, «находка египетских ученых и студентов университета, входящих в полевую группу, является беспрецедентной». Он отметил, что «подобных открытий на территории Египта не было уже на протяжении последнего столетия».

Захоронение эпохи Среднего царства Древнего Египта было вскрыто в районе Туна-эль-Габаль, расположенном на левом берегу реки Нил в центральной части страны. На первой стадии раскопок археологи обнаружили уникальные исторические артефакты и, как сказал Насер, «получили новые, неизвестные до сих пор сведения о жизни древних египтян». В отдельных залах найдено множество других останков людей и большое количество разнообразных предметов быта, украшений, ритуальных статуэток, а также папирусных свитков.

В работах в пустынном районе Эль-Миньи, помимо археологов и историков, приняли участие и специалисты факультета геофизики, которые были заняты точным определением конфигурации открытого захоронения.

Ссылки по теме:
ТАСС: В Египте официально объявлено об обнаружении гробницы фараонов Среднего царства
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