В Белоруссии хотят ввести обязательный отпуск для отцов

PanARMENIAN.Net - В Белоруссии намерены ввести обязательный социальный отпуск для отцов при рождении ребенка. Для проработки этого вопроса создана специальная межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители министерств образования, здравоохранения, финансов, депутаты, профсоюзные работники.

«Согласно социологическим исследованиям, более 66% жителей Белоруссии выступают за введение обязательного отцовского отпуска. При этом среди респондентов-мужчин за введение такого отпуска высказались 61,2%, среди женщин - 70,3%», - рассказал замминистра труда и социальной защиты Александр Румак, который возглавляет рабочую группу, передает ТАСС.

В настоящее время специалисты прорабатывают порядок и условия предоставления такого отпуска, после чего планируется внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс. По словам Румака, необходимо, в частности, выработать согласованное решение, касающееся источников финансирования этого отпуска, его продолжительности. Пока же данный вопрос решает наниматель.

Обязательный социальный отпуск для отцов предусмотрен также разделом «Семья и детство» государственной программы«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Белоруссии» на 2016-2020 годы.

Согласно официальным данным, среднестатистический белорусский отец не стремится уделять внимание собственному ребенку. Белстат опросил 10 тысяч человек в республике, и выяснилось, что развитием, воспитанием и уходом за детьми больше занимаются матери, в среднем в день они на это тратят около 9% всего времени, мужчины же - в три раза меньше.