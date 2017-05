«Евровидение – 2017»: Арцвик из Армении заняла 18-е место, победитель - Португалия

PanARMENIAN.Net - В Международном выставочном центре в Киеве завершился финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois. Второе место досталось Болгарии, третье – Молдове.

Представляющая Армению Арцвик заняла 18 место на конкурсе. Она выступила в финале шоу под номером 5. Арцвик исполнила песню Fly with me (Летай со мной).

В финале соревновались 26 стран: Израиль, Польша, Белоруссия, Австрия, Армения, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Италия, Дания, Португалия, Азербайджан, Хорватия, Австралия, Греция, Испания, Норвегия, Британия, Кипр, Румыния, Германия, Украина, Бельгия, Швеция, Болгария и Франция.

Впервые Армения подала заявку на участие в конкурсе «Евровидение» в 2005 году, но позже отозвала свою заявку. C 14 апреля 2004 года Армения официально входит в состав Европейского вещательного союза, дебютировав на Конкурс песни «Евровидение 2006», прошедшем в Афинах (Греция) в 2006 году, с песней «Without Your Love», которую исполнил Андре. Песня дошла до финала конкурса, заняв восьмую позицию, ознаменовав тем самым удачный дебют Армении. Впервые Армения не прошла в финал Евровидения в 2011 году, представительнице Эмми не хватило одного балла, чтобы пройти в финал. После отказа от участия в конкурсе 2012 года Армения подтвердила свое участие в 2013 году. Армению на «Евровидении-2013» представляла группа Dorians, которая заняла 18 место. Представитель Армении на конкурсе «Евровидение-2014» Арам MP3, набрав 174 балла, занял 4 место. В 2015 году Армению представила группа Genealogy с песней «Face The Shadow». По итогам голосования Армения с 34 баллами заняла 16 место. В 2016 году в Стокгольме представляющая Армению Ивета Мукучян заняла седьмое место на конкурсе.