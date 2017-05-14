В Ереване выбирают Совет старейшин

PanARMENIAN.Net - ВЕреване 14 мая проходят выборы в Совет старейшин Еревана. В них принимают участие Республиканская партия Армении (РПА), партия «Страна абрикоса» и блок «ЕЛК» (Выход).

Сформировано 474 избирательных участка. За ходом выборов будут следить 5138 наблюдателей, представляющих 17 местных общественных организаций.

Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, блока «ЕЛК» – Никол Пашинян.

Партии или блоки могли представить в ЦИК РА документы для регистрации с 30 марта по 9 апреля. Регистрация проходила с 9 по 14 апреля. Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана прошла с 21 апреля по 12 мая 2017 года.