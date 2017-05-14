// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Ереване выбирают Совет старейшин

В Ереване выбирают Совет старейшин
14 мая 2017 - 08:09 AMT

PanARMENIAN.Net - ВЕреване 14 мая проходят выборы в Совет старейшин Еревана. В них принимают участие Республиканская партия Армении (РПА), партия «Страна абрикоса» и блок «ЕЛК» (Выход).

Сформировано 474 избирательных участка. За ходом выборов будут следить 5138 наблюдателей, представляющих 17 местных общественных организаций.

Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, блока «ЕЛК» – Никол Пашинян.

Партии или блоки могли представить в ЦИК РА документы для регистрации с 30 марта по 9 апреля. Регистрация проходила с 9 по 14 апреля. Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана прошла с 21 апреля по 12 мая 2017 года.

 Самое значимое
Хачатуров освобожден от должности секретаря СНБ АрменииХачатуров освобожден от должности секретаря СНБ Армении
Он приступит к исполнению обязанностей Генсека ОДКБ со 2 мая.
В Ереване официально стартовала избирательная кампания в Совет старейшинВ Ереване официально стартовала избирательная кампания в Совет старейшин
В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.
Ле Пен: Воссоединение с Арменией - наиболее приемлемый вариант карабахского урегулированияЛе Пен: Воссоединение с Арменией - наиболее приемлемый вариант карабахского урегулирования
Ле Пен также затронула тему Геноцида армян. Она заявила, что в случае избрания президентом продолжит чтить память жертв Геноцида армян
АРФ «Дашнакцутюн» не будет участвовать в выборах Совета старейшин ЕреванаАРФ «Дашнакцутюн» не будет участвовать в выборах Совета старейшин Еревана
Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
Partner news
 Статьи
Тот, кто говорит «ни пяди земли», роет могилу этой нации

Главные тезисы интервью Левона Тер-Петросяна

 Самое читаемое в разделе
Заруи Постанджян выдвигается в качестве кандидата в мэры Еревана
Блок «Оганян-Раффи-Осканян» не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана
Президент Армении: Деятельность ОДКБ не направлена против конкретных стран
У министра обороны Армении появятся новые заместители
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
«Евровидение – 2017»: Арцвик из Армении заняла 18-е место, победитель - Португалия (видео)
В Белоруссии хотят ввести обязательный отпуск для отцов Для проработки вопроса создана специальная межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители министерств образования, здравоохранения, финансов, депутаты, профсоюзные работники.
В Египте нашли гробницы фараонов Среднего царства Министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани официально объявил о новом археологическом открытии - гробницы-катакомбы периода фараонов Среднего царства, которая была обнаружена группой ученых Каирского университета в провинции Эль-Минья.
Зайцев показал специальную коллекцию для «Недели моды в Ереване» Уже после показа в беседе с журналистами Зайцев выразил удовлетворение и восторг по поводу мероприятия, отметив, что все прошло на высшем уровне