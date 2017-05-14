ВС Азербайджана применили пушки Д-44 и минометы на линии соприкосновения с силами НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 13 на 14 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 75 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 750 выстрелов. В северном направлении войск, помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана применили также 60-мм и 82-мм минометы (17 снарядов) и пушки Д-44 (65 снарядов).

Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности ВС Азербайджана прибегли к ответным действиям. На данный момент обстановка на передовой относительно спокойная.

В ночь с 12 на 13 мая и в ночь азербайджанская сторона произвела по армянским позициям 2300 выстрелов. В указанный период ВС Азербайжана нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения порядка 90 раз. По армянским позициям было произведено более 2300 выстрелов из стрелкового оружия разного калибра. В южном направлении азербайджанская сторона применила 60- и 82-миллиметровые минометы (2 снаряда).