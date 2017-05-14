Президент Армении: Если победит Тарон Маргарян - Ереван станет еще лучше
14 мая 2017 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян в сопровождении супруги Риты Саргсян 14 мая проголосовал на выборах в Совет старейшин Еревана на избирательном участке, расположенном в школе имени Спендиаряна.
Саргсян заявил журналистам, что проголосовал за лучший Ереван. На вопрос, что изменится в Ереване, если будет переизбран действующий мэр Тарон Маргарян, президент Армении ответил: «Ереван станет еще лучше».
14 мая в Ереване проходят выборы в Совет старейшин. В выборах принимают участие три партии: правящая Республиканская партия Армении (РПА), партия «Страна абрикоса» и блок «ЕЛК» (Выход).
Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, блока «ЕЛК» – Никол Пашинян.
Сформировано 474 избирательных участка. За ходом выборов будут следить 5138 наблюдателей, представляющих 17 местных общественных организаций.
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Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
Длина нового Zip Line составит 2680 м, высота - 200-300 м, продолжительность полета – 3 минуты, максимальная скорость – 120 км/ч.
В Ереване и других городах республики пройдут праздничные мероприятия.
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