Президент Армении: Если победит Тарон Маргарян - Ереван станет еще лучше

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян в сопровождении супруги Риты Саргсян 14 мая проголосовал на выборах в Совет старейшин Еревана на избирательном участке, расположенном в школе имени Спендиаряна.

Саргсян заявил журналистам, что проголосовал за лучший Ереван. На вопрос, что изменится в Ереване, если будет переизбран действующий мэр Тарон Маргарян, президент Армении ответил: «Ереван станет еще лучше».

14 мая в Ереване проходят выборы в Совет старейшин. В выборах принимают участие три партии: правящая Республиканская партия Армении (РПА), партия «Страна абрикоса» и блок «ЕЛК» (Выход).

Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, блока «ЕЛК» – Никол Пашинян.

Сформировано 474 избирательных участка. За ходом выборов будут следить 5138 наблюдателей, представляющих 17 местных общественных организаций.