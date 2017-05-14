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Армянский дзюдоист завоевал бронзу Кубка Европы

Армянский дзюдоист завоевал бронзу Кубка Европы
14 мая 2017 - 15:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский дзюдоист Фердинанд Карапетян (73 кг) завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы.

13-14 мая проходит этап розыгрыша Кубка Европы по дзюдо, на котором Армению представляю 10 спортсменов проходит российском Оренбурге, сообщается на сайте турнира.

Ранее главный тренер национальной сборной Армен Назарян сообщил, что после Кубка Европы команда проведет сбор в Оренбурге. Затем Фердинанд Карапетян (73 кг) и Андраник Чапарян (81 кг) отправятся в российский Екатеринбург, где примут участие в розыгрыше «Большого Шлема» (20-21 мая).

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