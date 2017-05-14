Офис омбудсмена РА изучил 73 сообщения о нарушениях на выборах в Совет старейшин Еревана

PanARMENIAN.Net - По состоянию на 14:00 часов (по ереванскому времени) по «горячей линии» рабочей группы омбудсмена Армении было получено 4 сообщения об избирательных нарушениях, которые относятся к установленному порядку голосования на выборах в Совет старейшин Еревана. Данным заявлениям было дано решение в ускоренном порядке, а гражданам предоставлена соответствующая юридическая консультация.

Рабочая группа Защитника прав человека Армении изучила около 73 сообщений в СМИ и социальных сетях относительно предполагаемых избирательных нарушений. Публикации в основном касаются скопления избирателей на избирательных участках и штабах, прерыванию онлайн-трансляции, вопросов, связанных с процедурой голосования.

«Сведения, содержащие в себе явный состав преступления, обособлены с целью отправки данных сообщений в органы, осуществляющие уголовное преследование. Офис омбудсмена особенно внимательно изучает сообщения об учинении препятствий деятельности журналистов и наблюдателей», - отмечается в сообщении офиса.

В Ереване 14 мая проходят выборы в Совет старейшин. В них принимают участие Республиканская партия Армении (РПА), партия «Страна абрикоса» и блок «ЕЛК» (Выход). Сформировано 474 избирательных участка. За ходом выборов следят 5138 наблюдателей, представляющих 17 местных общественных организаций.

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