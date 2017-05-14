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В Ереване завершились выборы в Совет старейшин

В Ереване завершились выборы в Совет старейшин
14 мая 2017 - 20:17 AMT

PanARMENIAN.Net - В Ереване 14 мая, по состоянию на 20:00 (по местному времени),завершились выборы в Совет старейшин города. В выборах принимали участие Республиканская партия Армении (РПА), партия «Страна абрикоса» и блок «ЕЛК» (Выход).

Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, избирательный список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, а избирательный список Блока «Выход» – Никол Пашинян.

По последним данным ЦИК Армении, по состоянию на 17:00, в голосовании на выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие 290.737 граждан РА или 34.52% граждан, имеющих право голоса.

Избирательные участки открылись в 08:00 по ереванскому времени.Сформировано было 474 избирательных участка. За ходом выборов проследили 5138 наблюдателей, представляющих 17 местных общественных организаций и 1 международная организация (10 наблюдателей).

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