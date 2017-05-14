RealElections: После подсчета 20.000 голосов у правящей РПА 62.5%

В Ереване завершились выборы в Совет старейшин По последним данным ЦИК Армении, по состоянию на 17:00, в голосовании на выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие 290.737 граждан РА или 34.52% граждан, имеющих право голоса По последним данным ЦИК Армении, по состоянию на 17:00, в голосовании на выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие 290.737 граждан РА или 34.52% граждан, имеющих право голоса

Дочь Заруи Постанджян госпитализирована После обследования дочь Постандян перевели в палату. По предварительным данным, она получила сотрясение мозга После обследования дочь Постандян перевели в палату. По предварительным данным, она получила сотрясение мозга

Дочь Заруи Постанджян подвергли приводу в полицию В эфире Радио «Свобода» Постанджян заявила, что в одном из столов в штабе правящей Республиканской партии Армении есть бумаги, указывающие на фальсификацию данных В эфире Радио «Свобода» Постанджян заявила, что в одном из столов в штабе правящей Республиканской партии Армении есть бумаги, указывающие на фальсификацию данных