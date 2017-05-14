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RealElections: После подсчета 20.000 голосов у правящей РПА 62.5%

RealElections: После подсчета 20.000 голосов у правящей РПА 62.5%
14 мая 2017 - 21:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Согласно первым результатам выборов в Совет старейшин Еревана, проходящих 14 мая, правящая партия Армении из 20.000 голосов набрала 62.5%. Об этом свидетельствуют данные системы блока «ЕЛК» Realelections OUT.

ОБНОВЛЕНИЕ:RealElections: У РПА 66.5% голосов после подсчета 1/3 бюллетеней

У блока «ЕЛК» Никола Пашиняна 25.3% голосов, у партии «Еркир цирани» (Страна абрикоса) Заруи Постанджян – 9.5%, еще 2.6% бюллетеней недействительны.

ЦИК РА пока не сообщил никаких официальных данных.

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