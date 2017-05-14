ЦИК РА: В Ереване проголосовали примерно 40.99% избирателей
14 мая 2017 - 21:45 AMT
PanARMENIAN.Net - По предварительным данным на выборах в Совет старейшин Еревана из 842147 избирателей проголосовали 345.226 или 40.99%. Об этом сообщил ЦИК Армении.
Председатель ЦИК Тигран Мукучян отметил, что данные полученны в электронном виде.
На парламентских выборах 2 апреля из 846.000 избирателей проголосовали 495.000 или 58.5 %.
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Он приступит к исполнению обязанностей Генсека ОДКБ со 2 мая.
В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.
Ле Пен также затронула тему Геноцида армян. Она заявила, что в случае избрания президентом продолжит чтить память жертв Геноцида армян
Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
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