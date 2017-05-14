ЦИК РА: В Ереване проголосовали примерно 40.99% избирателей

PanARMENIAN.Net - По предварительным данным на выборах в Совет старейшин Еревана из 842147 избирателей проголосовали 345.226 или 40.99%. Об этом сообщил ЦИК Армении.

Председатель ЦИК Тигран Мукучян отметил, что данные полученны в электронном виде.

На парламентских выборах 2 апреля из 846.000 избирателей проголосовали 495.000 или 58.5 %.

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