RealElections: У РПА 66.5% голосов после подсчета 1/3 бюллетеней
14 мая 2017 - 22:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно первым неофициальным результатам выборов в Совет старейшин Еревана правящая Республиканская партия Армении набрала 66.5% голосов. Об этом свидетельствуют данные системы блока «ЕЛК» Realelections OUT после подсчета 115.000 голосов или 1/3 избирателей.
У блока «ЕЛК» (Выход) Никола Пашиняна 22.7% голосов, у партии «Еркир цирани» (Страна абрикоса) Заруи Постанджян – 8.4%, еще 2.3% бюллетеней недействительны.
ЦИК РА пока не сообщил никаких официальных данных.
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Он приступит к исполнению обязанностей Генсека ОДКБ со 2 мая.
В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.
Ле Пен также затронула тему Геноцида армян. Она заявила, что в случае избрания президентом продолжит чтить память жертв Геноцида армян
Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
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