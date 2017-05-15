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ЦИК: РПА победила на выборах в Совет старейшин Еревана, набрав 71.25% голосов

ЦИК: РПА победила на выборах в Совет старейшин Еревана, набрав 71.25% голосов
15 мая 2017 - 08:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия Армении завершила подсчет голосов на выборах в Совет старейшин Еревана, прошедших 14 мая. После обработки результатов со всех 474 избирательных участков Республиканская партия Армении набрала 71.25% (240.036) голосов, блок «ЕЛК» («Выход») – 21% (70.731), партия «Страна абрикоса» – 7.75% (26.109).

Таким образом, действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, возглавляющий пропорциональный список РПА, переизбран на следующий срок.

Новый состав Совета старейшин Еревана избран на 5 лет. Выборы прошли при не высокой явке: в них приняли участие 40.99% избирателей.

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