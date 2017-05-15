Запуск новой баллистической ракеты в КНДР назвали успешным

PanARMENIAN.Net - Северная Корея назвала успешным произведенный 14 мая запуск баллистической ракеты.

Была запущена ракета Hwasong-12. По информации Пхеньяна, она пролетела 787 километров, передает Tvrain.ru со ссылкой на государственное телевидение КНДР.

Испытания были направлены на «проверку тактических и технологических спецификаций новой баллистической ракеты, способной переносить крупную тяжелую ядерную боеголовку», говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства КНДР.

Запуск был произведен с западного побережья КНДР в уезде Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета упала в Японском море в 400 километрах от Корейского полуострова.

Белый дом заявил, что ракета упала недалеко от российской границы. По информации CNN, это произошло менее чем в 100 километрах от Владивостока. Администрация американского президента призвала в ответ на новые испытания ввести против КНДР более жесткие санкции.

В российском Минобороны отметили, что ракета прошла в направлении от границы России и не представляла угрозы. «Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме», — отмечалось в заявлении ведомства. При этом глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров сообщил , что системы ПВО на Дальнем Востоке в связи с этим пуском приведены в повышенную боевую готовность.