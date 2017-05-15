Toyota намерена выпустить летающий автомобиль к 2019 году
15 мая 2017 - 09:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Японская корпорация Toyota выделит около 350 тысяч долларов на создание летающего автомобиля Skydrive к 2019 году. Об этом сообщил The Nikkei Asian Review.
Личный проект нескольких сотрудников автогиганта с 2012 года финансировался на средства, собранные через интернет. Теперь шансы на его успешную реализацию возросли.
Создатели предложили концепцию одноместного аппарата длиной около трех и шириной 1.3 метра с тремя колесами. Skydrive будут поднимать в воздух четыре винтовых двигателя, расположенные в горизонтальной плоскости, как у квадрокоптеров. Аппарат сможет передвигаться по дорогам и взлетать на высоту до 10 метров. Его максимальная скорость составит до 100 километров в час.
Серьезной проблемой разработчиков Skydrive на текущий момент остается поддержание стабильного положения аппарата в воздухе за счет четырех двигателей, передает Lenta.ru.
В презентационном видео Skydrive садится рядом с главной ареной Олимпиады 2020 года в Токио во время церемонии открытия, выезжает на стадион и вновь поднимается в воздух, после чего управляющий им человек зажигает олимпийский огонь.
Фото: Сartivator.com
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