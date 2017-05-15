Президент Армении отправился в Катар с официальным визитом
15 мая 2017 - 09:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян вечером 14 мая отправился с официальным визитом в Катар. Об этом сообщили в пресс-службе главы армянского государства.
«В рамках визита Саргсян встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. В столице Дохе намечены также встречи с исполнительным директором компании «Катар Эйрвейз» Акбаром Аль Бакром, представителями деловых кругов Катара и местной армянской общины», - говорится в сообщении.
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