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ВС Азербайджана произвели свыше 1000 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

ВС Азербайджана произвели свыше 1000 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
15 мая 2017 - 10:36 AMT

PanARMENIAN.Net - 14 мая и в ночь на 15 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск нарушил режим прекращения огня около 60 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период ВС Азербахджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1000 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно нести боевое дежурство.

В ночь на 14 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 75 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 750 выстрелов. В северном направлении войск, помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана применили также 60-мм и 82-мм минометы (17 снарядов) и пушки Д-44 (65 снарядов).

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