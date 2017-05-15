Предварительные данные: Сколько мандатов получат прошедшие в Совет старейшин Еревана политсилы

PanARMENIAN.Net - В новом Совете старейшин Еревана, по предварительным результатам выборов, состоявшихся 14 мая, правящая Республиканская партия Армении в соответствии с 71.25% голосов получит 46 мест. Таким образом, Тарон Маргарян был переизбран мэром столицы Армении.

По результатам выборов, занявший второе место блок «ЕЛК» («Выход») получит 14, а занявшая третье место партия «Страна абрикоса» - 5 мандатов

Центральная избирательная комиссия Армении завершила подсчет голосов на выборах в Совет старейшин Еревана, прошедших 14 мая. После обработки результатов со всех 474 избирательных участков Республиканская партия Армении набрала 71.25% (240.036) голосов, блок «ЕЛК» («Выход») – 21% (70.731), партия «Страна абрикоса» – 7.75% (26.109).