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РФ и Саудовская Аравия продлят заморозку нефтедобычи до марта 2018 года

РФ и Саудовская Аравия продлят заморозку нефтедобычи до марта 2018 года
15 мая 2017 - 12:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия и Саудовская Аравия согласовали единую позицию, согласно которой страны-экспортеры нефти ОПЕК должны продлить заморозку нефтедобычи на нынешнем уровне до марта 2018 года. Об этом объявили 15 мая министр энергетики России Александр Новак и министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине.

Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято на встрече стран ОПЕК в Вене 25 мая, пишет Deutsche Welle.

Сообщение о договоренности между Москвой и Эр-Риядом, достигнутое в Пекине, привело к подорожанию нефти. Цены на нефть марки Brent и WTI поднялись на 1.6 процента до соответственно 51.64 и 48.61 доллара за баррель.

Саудовская Аравия, занимающая в ОПЕК доминирующие позиции, и другие страны-производители нефти во главе с Россией в конце 2016 года договорились ограничить добычу нефти в первом полугодии 2017 года до 1.8 млн баррелей в сутки. Эта мера была призвана обеспечить повышение мировых цен на нефть, однако за первые месяцы 2017 года цены на это сырье не поднялись значительно выше 50 долларов за баррель.

Ссылки по теме:
Reuters. Saudi Arabia, Russia agree oil output cuts until March 2018
Deutsche Welle: Россия и Саудовская Аравия продлят заморозку нефтедобычи
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