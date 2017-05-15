РФ и Саудовская Аравия продлят заморозку нефтедобычи до марта 2018 года

PanARMENIAN.Net - Россия и Саудовская Аравия согласовали единую позицию, согласно которой страны-экспортеры нефти ОПЕК должны продлить заморозку нефтедобычи на нынешнем уровне до марта 2018 года. Об этом объявили 15 мая министр энергетики России Александр Новак и министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине.

Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято на встрече стран ОПЕК в Вене 25 мая, пишет Deutsche Welle.

Сообщение о договоренности между Москвой и Эр-Риядом, достигнутое в Пекине, привело к подорожанию нефти. Цены на нефть марки Brent и WTI поднялись на 1.6 процента до соответственно 51.64 и 48.61 доллара за баррель.

Саудовская Аравия, занимающая в ОПЕК доминирующие позиции, и другие страны-производители нефти во главе с Россией в конце 2016 года договорились ограничить добычу нефти в первом полугодии 2017 года до 1.8 млн баррелей в сутки. Эта мера была призвана обеспечить повышение мировых цен на нефть, однако за первые месяцы 2017 года цены на это сырье не поднялись значительно выше 50 долларов за баррель.