Армянский экспресс - Генрих Мхитарян: «Матч ТВ» снял фильм о футболисте (видео)
15 мая 2017 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Телеканал «Матч ТВ» представил 15-минутный репортаж, посвященный полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генриху Мхитаряну.
«Детство, отрочество и юность лучшего футболиста из бывшего СССР. Из Еревана в Манчестер с несколькими остановками. Армянский экспресс - Генрих Мхитарян. Где и кто научил его так играть?», - так анонсируют сюжет его создатели.
Съемочная группа телеканала «Матч ТВ» побывала в Ереване и проследила жизненный путь Мхитаряна от двора в самом сердце города, где родилась «большая звезда маленькой Армении» до школы. Экскурсию по «ереванским тропам» Мхитаряна проводил бывший полузащитник клуба «Арарат» Ашот Саакян, пишет Sputnik-Армения.
В репортаже Мхитарян показан как многогранная личность с множеством талантов — от лингвистического до певческого. Всем хорош Генрих, разве что «Войну и Мир» в школе не осилил из-за нехватки времени.
«А много ли футболистов, которые осилили?» - спрашивает автор репортажа. «У Мхитаряна есть техника, характер, тактика и на бывшем пространстве СССР нет футболиста лучше него. Он - большая звезда маленькой Армении», - резюмирует репортер.
Ранее полузащитник Генрих Мхитарян заявил, что на поле он старается быть похожим на зверя или монстра. Он также рассказал, что унаследовал много способностей от своего отца - Гамлета Мхитаряна, выступавшего за ереванский «Арарат» и французский «Валанс», но не видит общего между собой и отцом: «У меня много способностей от моего отца, но думаю, что он был быстрее меня. У него был мощный удар и естественный инстинкт того, как забивать голы. Чувствую, что немного отличаюсь от него».
Самое значимое
13 мая в Армении впервые пройдет открытый Кубок парапланеристов.
В весовой категории 125 кг представитель Армении Леван Берианидзе завоевал бронзовую медаль. В борьбе за третье место он победил словака Сослана Гаглоева
В феврале 2016 Юрченко перешел из клуба «Уфа» в махачкалинский «Анжи» на правах аренды. Летом 2016 Юрченко подписал трехлетний контракт с «Анжи»
В Германии завершился очередной сезон Бундеслиги: «золото» завоевал клуб «Баден», в составе которого в 2017 году выступали 2 представителя мужской сборной Армении по шахматам – гроссмейстеры Левон Аронян и Сергей Мовсисян.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Боевики ИГ разрушили античные статуи в древнем сирийском городе Сделанные вандалами видеокадры появились на сайтах, поддерживающих боевиков. На видео античные скульптуры и барельефы дробят кувалдой на мелкие части
Представитель турецкой мафии дал новые показания по делу об убийстве Гранта Динка Один из главарей турецкой мафии — Куршат Йылмаз, осужденный на 66 лет лишения свободы, дал новые показания по делу об убийстве журналиста Гранта Динка.
В июне будут осуществляться прямые рейсы из Еревана в Египет Главное управление гражданской авиации Армении предоставило двум египетским авиакомпаниям разрешения на осуществление авиарейсов между Египтом и Ереваном.
Во всех регионах Армении ожидаются дожди и грозы Температура воздуха 15 мая снизится на 3-5 градусов, затем постепенно потеплеет.