Армянский экспресс - Генрих Мхитарян: «Матч ТВ» снял фильм о футболисте

PanARMENIAN.Net - Телеканал «Матч ТВ» представил 15-минутный репортаж, посвященный полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генриху Мхитаряну.

«Детство, отрочество и юность лучшего футболиста из бывшего СССР. Из Еревана в Манчестер с несколькими остановками. Армянский экспресс - Генрих Мхитарян. Где и кто научил его так играть?», - так анонсируют сюжет его создатели.

Съемочная группа телеканала «Матч ТВ» побывала в Ереване и проследила жизненный путь Мхитаряна от двора в самом сердце города, где родилась «большая звезда маленькой Армении» до школы. Экскурсию по «ереванским тропам» Мхитаряна проводил бывший полузащитник клуба «Арарат» Ашот Саакян, пишет Sputnik-Армения.

В репортаже Мхитарян показан как многогранная личность с множеством талантов — от лингвистического до певческого. Всем хорош Генрих, разве что «Войну и Мир» в школе не осилил из-за нехватки времени.

«А много ли футболистов, которые осилили?» - спрашивает автор репортажа. «У Мхитаряна есть техника, характер, тактика и на бывшем пространстве СССР нет футболиста лучше него. Он - большая звезда маленькой Армении», - резюмирует репортер.

Ранее полузащитник Генрих Мхитарян заявил, что на поле он старается быть похожим на зверя или монстра. Он также рассказал, что унаследовал много способностей от своего отца - Гамлета Мхитаряна, выступавшего за ереванский «Арарат» и французский «Валанс», но не видит общего между собой и отцом: «У меня много способностей от моего отца, но думаю, что он был быстрее меня. У него был мощный удар и естественный инстинкт того, как забивать голы. Чувствую, что немного отличаюсь от него».