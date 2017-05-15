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26  13.05.17 - В Армении впервые прошел открытый розыгрыш Кубка сверхлегкой моторной авиации

Представитель РФ выиграл первый открытый кубок сверхлегкой моторной авиации в Армении

Представитель РФ выиграл первый открытый кубок сверхлегкой моторной авиации в Армении
 15 мая 2017 - 13:16 AMT

PanARMENIAN.Net - 13 мая в Армении прошел Первый открытый кубок сверхлегкой моторной авиации. В беседе с PanARMENIAN.Net председатель Федерации парапланеризма Армен Саркисян сообщил, что первое место занял Альберт Алексеев из России.

Второе и третье места также заняли представители РФ - Владимир Потапов и Володя Гурлаков.

«Все прошло хорошо, погода также была благоприятна для полетов »,- добавил Саркисян.

Он отметил, что в следующем году также планируется провести подобные соревнования.

В кубке приняли участие 10 спортсменов, 4 из которых - из РФ, остальные - из Армении.

В 2015 и 2016 годах в Армении прошли международные соревнования по парапланеризму.

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