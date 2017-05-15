Во всех регионах Армении ожидаются дожди и грозы
15 мая 2017 - 12:30 AMT
PanARMENIAN.Net - практически во всех регионах Армении, как и в столице, 15 маяожидаются дожди и грозы. Температура воздуха понизится на 3-5 градусов. Об этом сообщает Армгидрометцентр.
Согласно прогнозам, 16-19 мая в северных областях в вечерние часы прогнозируются дожди, в отдельных районах - грозы.
В Ереване 15 мая время от времени ожидается дождь с грозой, ветер усилится до 15-18 метров в секунду.
Температура воздуха 15 мая снизится на 3-5 градусов, затем постепенно потеплеет.
Самое значимое
Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, а блок «ЕЛК» – оппозиционный депутат Никол Пашинян.
Авиакомпания будет осуществлять регулярные рейсы с 31 мая дважды в неделю - по средам и субботам
Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
Длина нового Zip Line составит 2680 м, высота - 200-300 м, продолжительность полета – 3 минуты, максимальная скорость – 120 км/ч.
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