Во всех регионах Армении ожидаются дожди и грозы

PanARMENIAN.Net - практически во всех регионах Армении, как и в столице, 15 маяожидаются дожди и грозы. Температура воздуха понизится на 3-5 градусов. Об этом сообщает Армгидрометцентр.

Согласно прогнозам, 16-19 мая в северных областях в вечерние часы прогнозируются дожди, в отдельных районах - грозы.

В Ереване 15 мая время от времени ожидается дождь с грозой, ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха 15 мая снизится на 3-5 градусов, затем постепенно потеплеет.