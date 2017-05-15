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Вышел первый трейлер сериала «Одаренные» по мотивам «Людей Икс» (видео)

Вышел первый трейлер сериала «Одаренные» по мотивам «Людей Икс»
 15 мая 2017 - 13:52 AMT

PanARMENIAN.Net - В сети появился первый проморолик сериала «Одаренные» (The Gifted), снятый по мотивам франшизы «Люди Икс». Видеоклип опубликован на YouTube-канале Fox.

Новый проект расскажет историю пары, которая обнаруживает у своих детей сверхспособности. Семья вынуждена скрываться от правительства, разыскивающего мутантов.

Режиссером выступил Брайан Сингер, ранее снимавший такие фильмы про супергероев, как «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс: Апокалипсис» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Главные роли в сериале исполнили актеры Джеми Чон, Эми Экер, Стивен Мойер и Блэр Рэдфорд, пишет Lenta.ru.

Премьера «Одаренных» намечена на осень 2017 года.

«Люди Икс» — серия комиксов, созданная Стэном Ли и Джеком Керби. Первый номер появился в 1963 году. Компания 20th Century Fox сняла по мотивам комиксов девять фантастических фильмов.

Ссылки по теме:
Variety. Watch First Trailer for Fox Marvel Series ‘The Gifted’
Lenta.ru: Вышел первый трейлер сериала по мотивам «Людей Икс»
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