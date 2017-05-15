В июне будут осуществляться прямые рейсы из Еревана в Египет

PanARMENIAN.Net - Главное управление гражданской авиации Армении предоставило двум египетским авиакомпаниям разрешения на осуществление авиарейсов между Египтом и Ереваном. Об этом сообщает ГУГА Армении.

Египетской авиакомпании AMC Ailrines выдано разрешение на полеты по маршрутам Хургада-Ереван-Хургада, Шарм-эль-шейх – Ереван - Шарм-эль-шейх, также Хургада – Ереван - Шарм-эль-шейх.

Рейсы между Хургадой и Ереваном начнутся с 18 июня 2017 года, между Шарм-эль-шейхом и Ереваном – с 24 сентября 2017 года, а полет Хургада – Ереван - Шарм-эль-шейх состоится 17 сентября.

Кроме того, авиакомпания Air Cairo также получила разрешение на осуществление полетов по маршруту Хургада-Ереван-Хургада в летнем навигационном периоде 2017 года, в частности, с 20 июня до 28 октября. Предполагается, что рейсы будут осуществляться раз в неделю, по вторникам.

Авиакомпания планирует с 22 июня по 28 октября совершать авиарейсы маршрутом Шарм-эль-шейх – Ереван - Шарм-эль-шейх раз в неделю – по четвергам.