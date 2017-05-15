// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Боевики ИГ разрушили античные статуи в древнем сирийском городе

Боевики ИГ разрушили античные статуи в древнем сирийском городе
15 мая 2017 - 12:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) уничтожили несколько статуй и барельефов в местечке Дура-Европос на востоке Сирии.

Сделанные вандалами видеокадры появились на сайтах, поддерживающих боевиков. На видео античные скульптуры и барельефы дробят кувалдой на мелкие части.

Боевики ранее подвергли Дура-Европос организованному разграблению, уничтожив культурные ценности, пишет Lenta.ru со ссылкой на сирийское информагентство SANA.

ИГ и другие террористические организации торгуют археологическими артефактами, вывозя их контрабандой из Сирии, а те находки, которые не могут продать, уничтожают.

Агентство называет произошедшее «новым преступлением против сирийской цивилизации и мирового наследия».

Дура-Европос — античный город вблизи современного Калат-эс-Салихия в Сирии, существовавший примерно с 300 года до н. э. до 256 года. Получил известность в связи с археологическими находками и хорошо сохранившимися древними фресками.

В январе 2017-го боевики ИГ разрушили часть Римского театра и Тетрапилон в сирийской Пальмире.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Боевики ИГ уничтожили античные статуи в древнем городе на Евфрате
 Самое значимое
Китайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 сутокКитайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 суток
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
The Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границеThe Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границе
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Власти Венеции ограничат число посещающих город туристовВласти Венеции ограничат число посещающих город туристов
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
12.000 беженцев возвращаются в освобожденные деревни Алеппо
Ученые установили, что группа крови может влиять на риск сердечного приступа
В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации
Захарова назвала «хамством» статьи азербайджанских журналистов
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Представитель турецкой мафии дал новые показания по делу об убийстве Гранта Динка Один из главарей турецкой мафии — Куршат Йылмаз, осужденный на 66 лет лишения свободы, дал новые показания по делу об убийстве журналиста Гранта Динка.
В июне будут осуществляться прямые рейсы из Еревана в Египет Главное управление гражданской авиации Армении предоставило двум египетским авиакомпаниям разрешения на осуществление авиарейсов между Египтом и Ереваном.
Во всех регионах Армении ожидаются дожди и грозы Температура воздуха 15 мая снизится на 3-5 градусов, затем постепенно потеплеет.
Представитель РФ выиграл первый открытый кубок сверхлегкой моторной авиации в Армении Второе и третье места также заняли представители РФ - Владимир Потапов и Володя Гурлаков