Боевики ИГ разрушили античные статуи в древнем сирийском городе
15 мая 2017 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) уничтожили несколько статуй и барельефов в местечке Дура-Европос на востоке Сирии.
Сделанные вандалами видеокадры появились на сайтах, поддерживающих боевиков. На видео античные скульптуры и барельефы дробят кувалдой на мелкие части.
Боевики ранее подвергли Дура-Европос организованному разграблению, уничтожив культурные ценности, пишет Lenta.ru со ссылкой на сирийское информагентство SANA.
ИГ и другие террористические организации торгуют археологическими артефактами, вывозя их контрабандой из Сирии, а те находки, которые не могут продать, уничтожают.
Агентство называет произошедшее «новым преступлением против сирийской цивилизации и мирового наследия».
Дура-Европос — античный город вблизи современного Калат-эс-Салихия в Сирии, существовавший примерно с 300 года до н. э. до 256 года. Получил известность в связи с археологическими находками и хорошо сохранившимися древними фресками.
В январе 2017-го боевики ИГ разрушили часть Римского театра и Тетрапилон в сирийской Пальмире.
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