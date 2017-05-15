В Ереване прошла премьера докфильма о героях апрельской войны
15 мая 2017 - 14:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване состоялась премьера документального фильма «13», посвященного героям апрельской войны в Арцаха (Карабахе, Нагорно-Карабахской Республике) 2016 года.
Фильм рассказывает о 13 героях-сюникцах: Армене Ованнисяне, Эдуарде Алексаняне, Седраке Асряне, Гагике Парсаданяне, Армене Гаспаряне, Сергее Дангяне, Егише Никаляне, Каро Амбарцумяне, Маисе Мирзояне, Армене Бегларяне, Давиде Саркисяне, Нареке Мкртчяне, Норайре Гаспаряне. Последние два из них были военнослужащими-срочниками, остальные – добровольцами.
Фильм снимался в Сюникской области и Арцахе. Родные героев рассказывают о солдатах, последних днях их жизни. Все они, узнав о войне, сразу же приняли решение отправиться на фронт, передает «Новости-Армения».
В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.
Самое значимое
Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, а блок «ЕЛК» – оппозиционный депутат Никол Пашинян.
Авиакомпания будет осуществлять регулярные рейсы с 31 мая дважды в неделю - по средам и субботам
Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
Длина нового Zip Line составит 2680 м, высота - 200-300 м, продолжительность полета – 3 минуты, максимальная скорость – 120 км/ч.
Partner news
Сюжет
Последние новости
Армянка победила на международном конкурсе Costa Blanca Fashion Week Представляющая Армению актриса и модель Мери Акопян заняла первое место на международном конкурсе красоты Costa Blanca Fashion Week - International Best Male and Female World-2017.
Турция снова не пустила немецких депутатов на базу «Инджирлик» Турция проинформировала МИД Германии за день до начала предполагаемого визита группы депутатов на военную базу «Инджирлик» о невозможности поездки.
Под контролем ИГ осталось не более 10% территории Мосула Под контролем боевиков террористической группировки ИГ в иракском Мосуле осталось не более 10% территории.
Боевики ИГ разрушили античные статуи в древнем сирийском городе Сделанные вандалами видеокадры появились на сайтах, поддерживающих боевиков. На видео античные скульптуры и барельефы дробят кувалдой на мелкие части