В Ереване прошла премьера докфильма о героях апрельской войны

PanARMENIAN.Net - В Ереване состоялась премьера документального фильма «13», посвященного героям апрельской войны в Арцаха (Карабахе, Нагорно-Карабахской Республике) 2016 года.

Фильм рассказывает о 13 героях-сюникцах: Армене Ованнисяне, Эдуарде Алексаняне, Седраке Асряне, Гагике Парсаданяне, Армене Гаспаряне, Сергее Дангяне, Егише Никаляне, Каро Амбарцумяне, Маисе Мирзояне, Армене Бегларяне, Давиде Саркисяне, Нареке Мкртчяне, Норайре Гаспаряне. Последние два из них были военнослужащими-срочниками, остальные – добровольцами.

Фильм снимался в Сюникской области и Арцахе. Родные героев рассказывают о солдатах, последних днях их жизни. Все они, узнав о войне, сразу же приняли решение отправиться на фронт, передает «Новости-Армения».

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.