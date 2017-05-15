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Телесериал «Шерлок» - самое популярное среди армян шоу на Netflix

Телесериал «Шерлок» - самое популярное среди армян шоу на Netflix
15 мая 2017 - 18:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Британский телесериал компании Hartswood Films, снятый для BBC Wales, «Шерлок» - наиболее популярное шоу на сайте онлайн-кинотеатра Netflix среди армянских зрителей. Об этом свидетельствуют данные портала Highspeed Internet.

Используя данные Google Trends, портал составил рейтинг стран по количеству поисковых запросов, связанных с Netflix, вычислив, в какой стране какое шоу наиболее часто ищут.

В топ-5 самых популярных в мире шоу на Netflix - проекты «Шерлок», «Друзья», «Нарко», «Карточный домик» и «Новенькая».

В Азербайджане также самым популярным телешоу стал «Шерлок»,- в Грузии больше всего смотрят сериал «Во все тяжкие».

У Netflix во всем мире примерно 70.5 миллионов подписчиков, и 53% из них живет в Соединенных Штатах. Остальные 47% составляют Канада, Ирландия, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико, Дания и Норвегия.

Netflix доступен более чем в 190 странах мира, которые говорят на 20 разных языках.Это самая большая онлайн-телесеть в мире.

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NighspeedInternet.com. NETFLIX: WHAT THE WORLD IS WATCHING
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