Телесериал «Шерлок» - самое популярное среди армян шоу на Netflix
15 мая 2017 - 18:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Британский телесериал компании Hartswood Films, снятый для BBC Wales, «Шерлок» - наиболее популярное шоу на сайте онлайн-кинотеатра Netflix среди армянских зрителей. Об этом свидетельствуют данные портала Highspeed Internet.
Используя данные Google Trends, портал составил рейтинг стран по количеству поисковых запросов, связанных с Netflix, вычислив, в какой стране какое шоу наиболее часто ищут.
В топ-5 самых популярных в мире шоу на Netflix - проекты «Шерлок», «Друзья», «Нарко», «Карточный домик» и «Новенькая».
В Азербайджане также самым популярным телешоу стал «Шерлок»,- в Грузии больше всего смотрят сериал «Во все тяжкие».
У Netflix во всем мире примерно 70.5 миллионов подписчиков, и 53% из них живет в Соединенных Штатах. Остальные 47% составляют Канада, Ирландия, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико, Дания и Норвегия.
Netflix доступен более чем в 190 странах мира, которые говорят на 20 разных языках.Это самая большая онлайн-телесеть в мире.
Самое значимое
В Армении 29 июля состоится третий фестиваль, посвященный творчеству великого армянского композитора Авета Тертеряна.
Армянская участница Арцвик вышла в финал международного конкурса «Евровидение-2017» с песней Fly with me.
Песни легендарной Эллы Фицджеральд прозвучат в исполнении петербургского джазового квартета Ваагна Айрапетяна, симфонического оркестра театра оперы и балета им. Спендиаряна.
5 мая в 14:30 пройдет творческая встреча с фотографом Валерием Плотниковым, которого называют свидетелем «уходящей эпохи».
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Шесть стрелков из Армении примут участие в молодежном чемпионате мира Однако до начала главного соревнования года спортсмены поборолись за звание лучшего в первенстве Армении
Армения выиграла 2 бронзу Кубка Европы по дзюдо Армянский дзюдоист Андраник Чапарян (81 кг) завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы.
Исследование: Евреев и мусульман в семью готовы принять всего 25% и 5% армян Всего один из десяти опрошенных в Армении сказал, что готов принять цыган в семье, по сравнению, например, с 30% в Молдове и 18% в России
Спасенных в Армении медвежат могут назвать именами героев из «Игры престолов» Спасенные 4 мая в Лорийской области Армении медвежата до сих пор не имеют имен. Фонд сохранения дикой природы и культурных ценностей предложил выбрать имена для медведей всей страной.