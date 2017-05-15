Под контролем ИГ осталось не более 10% территории Мосула
15 мая 2017 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Под контролем боевиков террористической группировки ИГ в иракском Мосуле осталось не более 10% территории, передает РИА Новости со ссылкой наиракский курдский телеканал Rudaw.
Операция иракских военных против ИГ в Мосуле ведется с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США.
Ожесточенные бои ведутся в районах Занджили, Харамат, Рафаи и Ариби. Мосул был захвачен ИГ летом 2014 года и стал главным оплотом террористов в Ираке.
Иракские СМИ последнее время публикуют карту, на которой отмеченные черным цветом районы под контролем ИГ остались в небольшом количестве на берегу реки Тигр. Почти со всех сторон они окружены освобожденными территориями под контролем иракской армии.
Ранее глава генштаба армии Ирака Осман аль-Ганими заявил, что военные рассчитывают освободить Мосул полностью к 27 мая — началу священного мусульманского месяца Рамадан.
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