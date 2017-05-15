Турция снова не пустила немецких депутатов на базу «Инджирлик»
15 мая 2017 - 15:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция проинформировала МИД Германии за день до начала предполагаемого визита группы депутатов на военную базу «Инджирлик» о невозможности поездки. Об этом заявил на брифинге официальный представитель немецкого министерства Мартин Шефер.
«Мы окончательно проинформированы турецкой стороной о том, что визит группы немецких депутатов из комитета обороны бундестага, который должен быть начаться 16 мая, не согласован», — сказал Шефер, передает РИА Новости.
Он добавил, что «для правительства ФРГ абсолютно само собой разумеется, что солдаты бундесвера, немецкие солдаты в зарубежных миссиях… могут посещаться депутатами немецкого бундестага».
По поводу очередного визита депутатов на «Инджирлик» МИД и правительство на уровне «высокопоставленных представителей ведомства канцлера» вели переговоры с первой половины апреля, однако до сих пор с турецкой стороны поступали «противоречивые сигналы», - добавил Шефер.
Отношения между ФРГ и Турцией осложнились после принятия бундестагом в июне 2016 года резолюции, осуждающей Геноцид армян в Османской империи 100 лет назад. В ответ Анкара отозвала посла из Берлина и отказала делегации бундестага в визите на базу «Инджирлик», где находится контингент немецких вооруженных сил. Только после заявления канцлера Ангелы Меркель о том, что резолюция бундестага не является «юридически обязательной», визит санкционировали, он состоялся в октябре.
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